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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. بدء عرض الليلة الكبيرة بساحة الهناجر بدار الأوبرا

صدى البلد

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن عرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة" يبدأ عروضه خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من اليوم الاثنين ٧ رمضان الموافق ١٩ إبريل الجاري.

 

ويقدم عروضه بساحة الهناجر بالأوبرا ولمدة أسبوعين يوميا فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساء ما عدا أيام ٢٢ و ٢٨ إبريل، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، ويُقدم أيضا على مسرح مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة ابتداء من يوم الخميس ١٠ رمضان الموافق ٢٢ ابريل الجاري ولمدة أسبوع  يوميا فى تمام الساعة  التاسعة وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث يقدم العرض في مكانين مختلفين في نفس التوقيت بفريقي عمل مختلفين ، وذلك نظرا للاقبال الشديد الذي يشهده العرض خلال شهر رمضان الكريم. 

 

يذكر أن عرض "الليلة الكبيرة" العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، و يعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر ، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة و مبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة الى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.

 

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