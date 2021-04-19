تعليق ناري من أسطورة ليفربول على إقامة دوري السوبر الأوروبي

أعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها.”

وأعاد كاراجر أسطورة نادي ليفربول نشر تغريدة الحساب الرسمي للنادي بخصوص ذلك الإعلان، وأرفقها بتعليق وإشارة للحساب الرسمي للنادي :”يا له من إحراج أصبحنا فيه، أفكر في كافة الأفراد الذين سبقونا في هذا النادي والذين سيكونون مُحرجين بالقدر نفسه أيضاً”.

وكان 12 نادياً أوروبياً قد أعلنوا بشكلٍ رسمي انطلاق دوري السوبر الأوروبي، وهم كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وإنترميلان وأيه سي ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من إنجلترا.