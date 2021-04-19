بعد الفوز على الزمالك.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي.. شاهد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن جاهزية محمود متولي للمباريات واستعداد محمد محمود وكريم نيدفيد للعودة للتدريب الجماعي خلال أيام قليلة .

وكتب أحمد شوبير، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “ واضح ان في ناس زعلت من اخبار الاصابات يبقي نقول خبرين حلوين محمود متولي جاهز للمباريات ومحمد محمود وكريم نيدفيد يستعدان للعودة للتدريب الجماعي خلال ايام قليله جدا ...ايه رأيكم ”.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا على الزمالك، بثنائية مقابل هدف، في مباراة القمة 121 التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة بعد خوض 11 مباراة، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة جمعها من 15 مباراة،لتصبح الفرصة سانحة للأهلي لخطف صدارة المسابقة في حالة الفوز بمبارياته المؤجلة.