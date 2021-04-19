موعد مباراة ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب آيلاند رود لمواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ليدز يونايتد × ليفربول – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تنطلق المباراة بين الفريقن الإنجليزيين ليفربول وليدز عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والذي يقام على أرض ملعب ايلاند رود ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والذي يحاول من الريدز خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة الإنجليزية للدخول إلى المربع الذهبي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 52 نقطة، وفي حال الفوز يصبح 55 نقطة ليتقاسم المركز الرابع مع النادي اللندني، ومن خلفه تشيلسي بفارق نقطة ومباراة أقل.