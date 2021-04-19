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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموت في أي لحظة.. تحذير خطير بشأن الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

أكد طبيب روسي، أن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد "يموت في أي لحظة" بسبب الفشل الكلوي التدريجي الناجم عن الإضراب المستمر عن الطعام داخل السجن.

 

وكتب ياروسلاف أشيخمين، الطبيب الروسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن نتائج الاختبار التي قدمتها عائلة نافالني أشارت إلى مشاكل صحية خطيرة مع الشخصية السياسية الروسية المعارضة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم، وفق ما نقلته "ذا هيل".

 

وأضاف في منشوره: "يجب مراقبة المريض الذي يعاني من هذا المستوى من البوتاسيوم في العناية المركزة، حيث يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب القاتل في أي لحظة. الموت بسبب سكتة قلبية. المنشور بالتنسيق مع أقارب أليكسي نافالني".

 

وتابع: "مريضنا يمكن أن يموت في أي لحظة".

 

ويقبع نافالني في السجن منذ عودته إلى روسيا في وقت سابق من هذا العام، وبدأ إضرابا عن الطعام قبل عدة أسابيع بسبب شكاوى تتعلق بالحصول على الرعاية الطبية داخل السجن.

 

ويقول هو ومحاموه أنه لم يُسمح له بالاتصال بطبيب السجن أو كان نادرًا لأنه سعى للعلاج من الانزلاق الغضروفي.

 

 

 

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