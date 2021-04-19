إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، إصابة 5 أشخاص جراء حادث إطلاق النار في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت الشرطة وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء الحادث.

ومن ناحية أخرى، قتل ثلاثة اشخاص على الاقل أمس الأحد، في حادث إطلاق نار شمال غرب مدينة أوستن بولاية تكساس ولا يزال المهاجم طليقا ويقال إن الشرطة تبحث في الغابة المجاورة عن المسلح.

ووفقا لتقارير الإعلام الغربي، فإن المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في أوستن ، تكساس ، هو محقق عمدة سابق اتُهم بالاعتداء الجنسي على طفل في يونيو من العام الماضي.

وأصدرت إدارة شرطة أوستن (APD) صورة للمسلح المزعوم ، والذي تم التعرف عليه على أنه ستيفن نيكولاس بروديريك البالغ من العمر 41 عامًا، وفقًا لرئيس الشرطة جوزيف تشاكون، فإن برودريك "مسلح وخطير".