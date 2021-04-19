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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تسجل 5152 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا

صدى البلد

سجلت باكستان 5 آلاف و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 761 ألفا و437 حالة.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين عبر موقعها الإلكتروني - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 73 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و316 حالة وفاة.


وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 662 ألفا و845 شخصا، بعدما تماثل 3 آلاف و362 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

باكستان فيروس كورونا كورونا

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