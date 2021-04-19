أخبار الرياضة.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر .. بتشحت كورة.. رضا عبد العال يفتح النار على لاعبي الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي

أعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” رفضه بشكل قاطع إقامة دوري السوبر الأوروبي.

شنَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق غضبه على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري المصري، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض 1– 2

أشاد الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق بـ فريق الاهلي عقب فوزه علي الزمالك أمس الأحد على استاد القاهره في إطار مباريات الدوري المصري .