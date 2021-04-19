الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90510 حالات وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 11 جاءت بواقع أربع حالات في هاينان، وحالتين اثنتين في كل من قوانغدونغ ويوننان، وحالة واحدة في كل من تيانجين وشنجهاي وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5515 حالة غادر منها 5274 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت أن 10 أشخاص غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85559 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 322 حالة، 307 منها وافدة من الخارج.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11683 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1073 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11270 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1033 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.