أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 19-4- 2021

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الإثنين 19-4- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ5 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 للكيلو

الفاصوليا تسجل 14 جنيهات للكيلو

الكوسة بـ 10 جنيه للكيلو

الجزر بـ 5.5 جنيهات للكيلو

الثوم 9 جنيهات لليكلو

الخياربـ 5 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 11 جنيهات

الجوافة 7 جنيهات

الكنتالوب8 جنيهات.



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

