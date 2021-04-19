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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

القوى العاملة: تحصيل 51 ألف جنيه مستحقات مصري بعد عودته من الإمارات

صدى البلد

أعلن محمد سعفان،وزير القوى العاملة،نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة،بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،في حصول عامل مصري على مستحقاته البالغة 11 ألفا و920 درهما إماراتيا ، أي ما يوازي 51 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي،أكدت نجاح المكتب في الحصول على المستحقات المالية للمواطن "حسن.م.ح" المتأخرة لدى شركة دلما للمشاريع الهندسية والتي تبلغ 11920 درهما، وبما يعادل 51015 جنيها مصريا، حيث  غادر المواطن أرض الإمارات منذ 2017 لظروف خاصة.

وأرسل شكواه في يناير 2021،يطلب المساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الشركة، وقام المكتب بالتواصل مع المسئولين بالشركة الذين أبدوا كامل الاحترام لتدخل المكتب العمالي ووعدوا بالسداد، وتم  سداد كامل المبلغ المستحق،وقدم مكتب التمثيل العمالي بالسفارة الشكر للشركة على تعاونها والاستجابة السريعة لسداد تلك المستحقات والمتأخر سدادها من سبتمبر 2017.

 

 

 

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