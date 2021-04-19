داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على حقل نفطي شمال العراق

أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم شن السبت الماضي على بئرين في حقل باي حسن النفطي في شمالي العراق.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان لها أمس الأحد، إن الهجوم لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف ضخ النفط من البئرين.

وفي غربي العراق، سقطت عدة قذائف هاون، الاثنين، على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة الأنبار.

كما كشفت السلطات العراقية، أمس الأحد، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي طال قاعدة بلد الجوية، أكبر قاعدة جوية بالعراق.



وأكدت خلية الإعلام الأمني، خلال بيان، أن الهجوم تم بـ5 صواريخ انطلقت من منطقة "دوجمة" بمحافظة ديالى العراقية، وأصيب منتسبان اثنان بالحادث.