وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الهندي جهود مواجهة تداعيات كورونا

استقبل وزير الخارجية الإماراتي،الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية،تم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في عدة مجالات ومنها التجارية والصحية.

واستعرض الشيخ بن زايد والدكتور جاي شانكار، جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين الإمارات والهند والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.