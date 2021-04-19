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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق فى نشوب حريق بمنزل وحظيرة مواشي بالقليوبية

حريق
حريق

أمرت نيابة بنها بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب في منزل فلاحي وحظيرة مواشي، بقرية كفر الجزار لمعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.

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تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية كفر الجزار مركز بنها.


على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الموقف وإطفاء الحريق دون خسائر في الأرواح قبل امتداد للنيران للمنازل المجاورة.


وتبين من المعاينة أن الحريق شب في منزل فلاحي وحظيرة للمواشي خاليين من السكان ورؤوس الماشية ويرجح أن يكون سببه اشتعال النيران إثر ماس كهربائي وجاري ندب المعمل الجنائي لتحديد السبب وطلب تحريات المباحث.
 

اخبار محافظة القليوبية مستشفى بنها الجامعي المعمل الجنائى النيابة العامة اشتعال النيران

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