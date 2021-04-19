وصلت إلى 33 مليون إصابة.. باحثة بالمركز المصرى للفكر تكشف عن سبب زيادة الإصابات بأمريكا

قالت مروة عبد الحليم، الباحثة بالمركز المصرى للفكر، إنه حتى تلك اللحظة هناك حوالى 33 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من نصف مليون حالة وفاة.



وأضافت "مروة" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة هى الدولة الأكثر تضررا فى العالم من وباء كورونا، موضحة أن هذا التضرر نتيجة تخبط الإدارة الأمريكية السابقة إدارتها مع الجائحة.



وتابعت أن الرئيس السابق دونالد ترامب تعامل فى البداية مع الفيروس باستهانة للفيروس، بالإضافة إلى أنه لم ينصت إلى خبراء الصحة والأوبئة والإستخبارات الأمريكية والتى أكدت أن الولاية مقبلة على جائحة وشيكة.



وأشارت إلى أن الرئيس ترامب حاول تدارك الأمور سريعا، إضافة إلى إتباع إستراتيجية كانت طموحة، والتى تمثلت فى إغلاق معظم الولايات المتحدة وتعليق الدراسة للحد من إنتشار الوباء ولجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعى لتسريع إنتاج معدات الحماية الشخصية.



وأكدت أنه قبل تركه منصبه استطاع توفير لقاح لكورونا وتقديمه للمواطنين، ولكن من الرغم من كل ذلك الوباء انتشر سريعا، وهو ما أستغله الرئيس الحالى جو بادين.

