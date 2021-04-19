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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء غير مبشرة عن صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

قال مقرب من زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، إنه لا يوجد أي توقعات بأخبار جيدة عن صحة الأخير اليوم، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة أسابيع، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان طبيب روسي، أكد في وقت سابق، أن أليكسي نافالني قد "يموت في أي لحظة" بسبب الفشل الكلوي التدريجي الناجم عن الإضراب المستمر عن الطعام داخل السجن.

وكتب ياروسلاف أشيخمين، الطبيب الروسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نتائج الاختبار التي قدمتها عائلة نافالني أشارت إلى مشاكل صحية خطيرة مع الشخصية السياسية الروسية المعارضة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم، وفق ما نقلته "ذا هيل".

وأضاف في منشوره: "يجب مراقبة المريض الذي يعاني من هذا المستوى من البوتاسيوم في العناية المركزة، حيث يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب القاتل في أي لحظة. الموت بسبب سكتة قلبية. المنشور بالتنسيق مع أقارب أليكسي نافالني".

وتابع: "مريضنا يمكن أن يموت في أي لحظة".

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا عبر الفيديو، اليوم الاثنين، لبحث مصير نافالني، بعدما وجهت واشنطن تحذيرا إلى موسكو بأنها ستتحمل "عواقب" في حال وفاته.

ويقبع نافالني في السجن منذ عودته إلى روسيا في وقت سابق من هذا العام، وبدأ إضرابا عن الطعام قبل عدة أسابيع بسبب شكاوى تتعلق بالحصول على الرعاية الطبية داخل السجن.

ويقول هو ومحاموه أنه لم يُسمح له بالاتصال بطبيب السجن أو كان نادرًا لأنه سعى للعلاج من الانزلاق الغضروفي.
 

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