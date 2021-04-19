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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الرى تواصل الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

وزارة الرى تستعد
وزارة الرى تستعد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

عقد  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع  الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص".

_ الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية في ضوء التغيرات العالمية هو المحور الرئيسي للمؤتمر

ويُعد أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصله.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الأنشطة العلمية والفنية الجارية حالياً للإعداد للمؤتمر .. حيث انتهت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه من استلام الملخصات المقدمة من الباحثين لعرضها أثناء المؤتمر ، وقامت بوضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية ، حيث تضاعف عدد الأبحاث المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، الأمر الذى يعكس تزايد إهتمام الباحثين بعرض أبحاثهم أثناء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ، هذا وقد قررت اللجنة العلمية  نشر الأبحاث المميزة والتي  سيتم قبولها بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL كما قررت إصدار كتيب لإسبوع القاهرة للمياه تمهيداً لنشره فى مجلة Springer.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه مشكلة برئاسة الدكتور عبد القوي خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وعلي صعيد آخر ، قامت سكرتارية إسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من  الشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات ، حيث ابدأت اكثر من ٢٢ منظمة رغبتها في الإنضمام لأنشطة الإسبوع ، ولا يزال التسجيل متاحاً عبر الانترنت من خلال الرابط التالي https://www.cairowaterweek.eg/registration/Newcon

كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التي ستعقد خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ علي المياه للمزارعين ، والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع الإلكتروني https://www.cairowaterweek.eg وصفحة الفيس بوك الخاصة  على https://www.facebook.com/cairowaterweek.

وفي إطار متابعة الإصدارات الخاصة بالاسبوع ، فقد تم نشر الإعلان الخاص بالمعرض المقام على هامش المؤتمر تمهيداً لفتح باب التسجيل بالمعرض الأسبوع المقبل ، بالإضافة للإعلان الأول للأسبوع الذي يمكن تحميله من خلال موقع الأسبوع.

وزارة الرى محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع القاهرة الرابع للمياه

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