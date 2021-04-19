أمريكا: نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية أن نصف البالغين في البلاد تلقوا جرعة واحدة ، على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " نحو 130 مليون شخص فوق سن الثامنة عشرة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو ما يعادل 50.4 % من إجمالي السكان البالغين، كما تم تطعيم قرابة 84 مليون بالغ أو ما يعادل 32.5 % من السكان بجرعتي اللقاح ".



وعلقت الولايات المتحدة استعمال لقاح شركة "جونسون أند جونسون" يوم الثلاثاء الماضي وذلك بعد ظهور حالات تجلط دم خطيرة، وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن هذا التوقف ليس له "تأثير كبير" على حملة التلقيح الواسعة، لأن لقاحات "جونسون آند جونسون" تمثل أقل من 5 % من مجموع اللقاحات المستعملة في الولايات المتحدة حتى الآن.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد بداية الشهر الجاري أن يصير جميع الأمريكيين مؤهلين لتلقي اللقاح بحلول اليوم