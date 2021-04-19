الحكومة اليونانية تبدأ توزيع اختبارات فيروس كورونا الذاتية على الموظفين

ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية،أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة اليونانية ،في توزيع اختبارات فيروس كورونا الذاتية على نطاق واسع من الموظفين في القطاعين العام والخاص،حيث سيصبح ذلك الاختبار إلزاميًا اعتبارًا من اليوم “الاثنين”.



وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن التوزيع يشمل موظفي القطاع العام ،العاملين في مراكز خدمة المواطنين والإدارات البلدية المحلية وموظفي المحاكم ،وخدمات التنظيف والموظفين في برنامج المساعدة في المنزل.



وأضافت أنه "في القطاع الخاص من المقرر أن يكون من بين الموظفين الذين سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية، أولئك الذين يعملون في البيع بالتجزئة والضيافة والنقل والسفر ومصففي الشعر وصالونات العناية بالأظافر“، مشيرة إلى أنه يجب إجراء الاختبارات مرة واحدة في الأسبوع قبل الذهاب إلى العمل.