الاتحاد الأوروبي: روسيا مسؤولة عن الحالة الصحية للمعارض نافالني

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن بروكسل تعتبر روسيا مسؤولة عن وضع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الصحي.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” إن “ الاتحاد الأوروبي يعتبر روسيا مسؤولة عن وضع نافالني الصحي”.

وكان مقرب نافالني صرح بأنه لا يوجد أي توقعات بأخبار جيدة عن صحة الأخير اليوم، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة أسابيع، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان طبيب روسي، أكد في وقت سابق، أن أليكسي نافالني قد "يموت في أي لحظة" بسبب الفشل الكلوي التدريجي الناجم عن الإضراب المستمر عن الطعام داخل السجن.

وكتب ياروسلاف أشيخمين، الطبيب الروسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نتائج الاختبار التي قدمتها عائلة نافالني أشارت إلى مشاكل صحية خطيرة مع الشخصية السياسية الروسية المعارضة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم، وفق ما نقلته "ذا هيل".

وأضاف في منشوره: "يجب مراقبة المريض الذي يعاني من هذا المستوى من البوتاسيوم في العناية المركزة، حيث يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب القاتل في أي لحظة. الموت بسبب سكتة قلبية. المنشور بالتنسيق مع أقارب أليكسي نافالني".

وتابع: "مريضنا يمكن أن يموت في أي لحظة".