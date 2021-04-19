عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: روسيا مسؤولة عن الحالة الصحية للمعارض نافالني

صدى البلد

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن بروكسل تعتبر روسيا مسؤولة عن وضع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الصحي.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” إن “ الاتحاد الأوروبي يعتبر روسيا مسؤولة عن وضع نافالني الصحي”.

وكان  مقرب نافالني صرح بأنه لا يوجد أي توقعات بأخبار جيدة عن صحة الأخير اليوم، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة أسابيع، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان طبيب روسي، أكد في وقت سابق، أن أليكسي نافالني قد "يموت في أي لحظة" بسبب الفشل الكلوي التدريجي الناجم عن الإضراب المستمر عن الطعام داخل السجن.

وكتب ياروسلاف أشيخمين، الطبيب الروسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نتائج الاختبار التي قدمتها عائلة نافالني أشارت إلى مشاكل صحية خطيرة مع الشخصية السياسية الروسية المعارضة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم، وفق ما نقلته "ذا هيل".

وأضاف في منشوره: "يجب مراقبة المريض الذي يعاني من هذا المستوى من البوتاسيوم في العناية المركزة، حيث يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب القاتل في أي لحظة. الموت بسبب سكتة قلبية. المنشور بالتنسيق مع أقارب أليكسي نافالني".

وتابع: "مريضنا يمكن أن يموت في أي لحظة".

الاتحاد الأوروبي روسيا المعارض الروسي أليكسي نافالني اعتقال المعارض الروسي

ترشيحاتنا

تاج الدين: الرئيس السيسي وجه بإزالة أي عوائق مالية تحد من مكافحة كورونا

مقتل شخصين في انفجار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

بورش وهامر ورانج روفر في مزاد جمرك مطار القاهرة

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 19-4-2021

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي الثاني غدا

هل ثواب الصيام أكبر في أيام الحر الشديد؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

الأردن: بيان عاجل من الحكومة حول أزمة المياه

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

العودة لمنزله.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب بعد الجراحة والفحوصات

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

الجرام يتجاوز 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين سابع أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ