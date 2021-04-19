توقف الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة بسبب تصادم سيارتين

توقفت الحركة المرورية على طريق بنها – المنصورة أمام قرية جمجرة بسبب تصادم سيارتى نقل ثقيل وانقلاب إحداهما محملين بالرمال والزلط على الطريق .

من ناحية اخرى دفع مجلس المدينة معدات لرفع الحمولة من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد ورود بلاغ يفيد تصادم سيارتى نقل ثقيل ادى إلى انقلاب إحداهما محملين بالرمال والزلط .

وعلى الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لمكان الحادث وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها لرفع وتجنيب الحمولة للسيارتين لإعادة فتح الخركة المرورية على الطريق أمام المواطنين.

من ناحية اخرى استمرت توقف سير القطارات فى المسافة من القاهرة الى مدينة بنها بسبب استمرار اعمال اصلاح وصيانة واقعة حادث انقلاب عدد من عربات قطار القاهرة – المنصورة فى المسافة بين طوخ – بنها.

من ناحية اخرى واصل مهندسى هيئة السكة الحديد فى اعمال تغيير قضبان السكة الحديد فى مكان الواقعة بعد اتلافها بسبب الحادث وعمل الصيانة اللازمة تمهيدا لاعادة حركة السير الى طبيعتها.

يذكر ان تم الانتهاء من اعمال رفع اثار تحطيم قطار طوخ وتجنيب العربات بجوار شريط السكة الحديد ورفع العربات الاخرى.

ستمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين داخل مستشفى بنها الجامعى من ضحايا قطار طوخ الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 آخرين.

وقال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

وكشفت التحقيقات سؤال 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى بينما خرج 23 مصابا من المستشفى.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث، وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة وتحفظت النيابة على السائق ومساعده.

كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود حول الحادث ولم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابون ، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

من جانبه تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها الحالة الصحية لمصابي حادث قطار القاهرة – المنصورة بمستشفى بنها الجامعي.

واطمأن محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم ومتابعة توافر كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

وتقدم اللواء الهجان بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء للمصابين ، مشيرا الى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة فور وقوع الحادث ونقل المصابين لتلقى العلاج.

وأكد الدكتور الجيزاوي أنه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض فور نقل الحالات المصابة فى الحادث للمستشفى الجامعى.



وأشار إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل كافة، وأكياس الدم ومشتقاته وتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين فى الحادث.