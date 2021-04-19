عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة كيوي

صدى البلد

الكيوي هو عبارة عن فواكه صغيرة تحتوي على الكثير من النكهة والكثير من الفوائد الصحية . كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم. كما أنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة ومصدر جيد للألياف . بذورها السوداء الصغيرة صالحة للأكل ، مثلها مثل القشر البني الغامض ، على الرغم من أن الكثيرين يفضلون تقشير الكيوي قبل تناوله.

 

1. يمكن أن تساعد في علاج الربو
يُعتقد أن الكمية العالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الكيوي يمكن أن تساعد في الواقع في علاج الأشخاص المصابين بالربو . وجدت إحدى الدراسات من عام 2000 أن هناك تأثيرًا مفيدًا على وظائف الرئة بين أولئك الذين تناولوا الفاكهة الطازجة بانتظام ، بما في ذلك الكيوي. الفاكهة الطازجة مثل الكيوي قد تقلل الصفير عند الأطفال المعرضين للإصابة.

 

2. يساعد على الهضم
يحتوي الكيوي على الكثير من الألياف ، وهو أمر جيد بالفعل لعملية الهضم. تحتوي أيضًا على إنزيم محلل للبروتين يسمى الأكتينيدين الذي يمكن أن يساعد في تكسير البروتين.وجدت دراسة واحدة مؤخرًامصدر موثوق مستخلص الكيوي الذي يحتوي على الأكتينيدين عزز بشكل كبير هضم معظم البروتينات.

 

3. يقوي جهاز المناعة
الكيوي غني بالمغذيات ومليء بفيتامين سي في الواقع ، كوب واحد فقط من الكيوي يوفر حوالي 273 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها. فيتامين ج عنصر غذائي أساسي عندما يتعلق الأمر بتعزيز جهاز المناعة لديك لدرء الأمراض. حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن الكيوي قد يدعم وظيفة المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض تشبه الزكام أو الإنفلونزا . هذا صحيح بشكل خاص في المجموعات المعرضة للخطر مثل البالغين فوق سن 65 والأطفال الصغار.

 

4. يقلل من مخاطر الظروف الصحية الأخرى
يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى تلف حمضنا النووي. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. جزئياً بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه ،هناك بعض الأدلةمصدر موثوق من دراسة قديمة أن الاستهلاك المنتظم للكيوي أو مستخلص الكيوي يقلل من احتمالية الإجهاد التأكسدي.

نظرًا لأن تلف الحمض النووي المؤكسد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان القولون ، فإن استهلاك الكيوي المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون أيضًا.

 

5. يقلل من تخثر الدم
بالإضافة إلى مساعدتنا في إدارة ضغط الدم ، يمكن أن يقلل الكيوي من تخثر الدم . وجدت دراسة من جامعة أوسلو أن تناول 2 إلى 3 حبات كيوي يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر تجلط الدم. كما وجد أنها تقلل من كمية الدهون في الدم . قال الباحثون إن هذه التأثيرات كانت مشابهة لتلك الخاصة بجرعة يومية من الأسبرين لتحسين صحة القلب .

6. يحمي من فقدان البصر
يعد التنكس البقعي السبب الرئيسي لفقدان البصر ، وقد يساعد الكيوي في حماية عينيك منه. وجدت إحدى الدراسات أنه من خلال تناول ثلاث حصص من الفاكهة يوميًا ، كان الضمور البقعيانخفض بنسبة 36 في المئة. مصدر موثوقيُعتقد أن المستويات العالية من الزياكسانثين واللوتين في الكيوي تساهم في هذا التأثير.

صحة الفاكهه الكيوي علاج الربو صحة القلب جهاز المناعة

موضوعات متعلقة

يرفع المناعة ويحسن الهضم.. فوائد لا تتوقعها للمخلل

ترشيحاتنا

التعليم: طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" يؤدون امتحانا تجريبيا واحدا ..وهذا موعده

السيسي يصدق علي إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

حقيقة إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الثانوية العامة بالاختبارات التجريبية

وفد نقل النواب يزور مصابي حادث قطار طوخ.. ويطالب بمحاسبة المقصرين

إعلان نتيجة أول بروفة امتحانات الثانوية العامة بالأرقام .. الخميس

بتصميم جذاب.. شاهد سيارة هيونداي i20 الجديدة من الداخل والخارج| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

اتحاد الكرة يكافئ حكام القمة بعد العرض المشرف والانتصار للصافرة المصرية

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

الأردن: بيان عاجل من الحكومة حول أزمة المياه

كان الله في عون موسيماني.. شوبير يعلن غياب لاعبين جديدين عن الأهلي

عودة فتحي وأوناجم.. أول مطالب كارتيرون عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 127

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ