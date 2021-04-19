ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة كيوي

الكيوي هو عبارة عن فواكه صغيرة تحتوي على الكثير من النكهة والكثير من الفوائد الصحية . كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم. كما أنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة ومصدر جيد للألياف . بذورها السوداء الصغيرة صالحة للأكل ، مثلها مثل القشر البني الغامض ، على الرغم من أن الكثيرين يفضلون تقشير الكيوي قبل تناوله.

1. يمكن أن تساعد في علاج الربو

يُعتقد أن الكمية العالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الكيوي يمكن أن تساعد في الواقع في علاج الأشخاص المصابين بالربو . وجدت إحدى الدراسات من عام 2000 أن هناك تأثيرًا مفيدًا على وظائف الرئة بين أولئك الذين تناولوا الفاكهة الطازجة بانتظام ، بما في ذلك الكيوي. الفاكهة الطازجة مثل الكيوي قد تقلل الصفير عند الأطفال المعرضين للإصابة.

2. يساعد على الهضم

يحتوي الكيوي على الكثير من الألياف ، وهو أمر جيد بالفعل لعملية الهضم. تحتوي أيضًا على إنزيم محلل للبروتين يسمى الأكتينيدين الذي يمكن أن يساعد في تكسير البروتين.وجدت دراسة واحدة مؤخرًامصدر موثوق مستخلص الكيوي الذي يحتوي على الأكتينيدين عزز بشكل كبير هضم معظم البروتينات.

3. يقوي جهاز المناعة

الكيوي غني بالمغذيات ومليء بفيتامين سي في الواقع ، كوب واحد فقط من الكيوي يوفر حوالي 273 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها. فيتامين ج عنصر غذائي أساسي عندما يتعلق الأمر بتعزيز جهاز المناعة لديك لدرء الأمراض. حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن الكيوي قد يدعم وظيفة المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض تشبه الزكام أو الإنفلونزا . هذا صحيح بشكل خاص في المجموعات المعرضة للخطر مثل البالغين فوق سن 65 والأطفال الصغار.

4. يقلل من مخاطر الظروف الصحية الأخرى

يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى تلف حمضنا النووي. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. جزئياً بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه ،هناك بعض الأدلةمصدر موثوق من دراسة قديمة أن الاستهلاك المنتظم للكيوي أو مستخلص الكيوي يقلل من احتمالية الإجهاد التأكسدي.

نظرًا لأن تلف الحمض النووي المؤكسد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان القولون ، فإن استهلاك الكيوي المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون أيضًا.

5. يقلل من تخثر الدم

بالإضافة إلى مساعدتنا في إدارة ضغط الدم ، يمكن أن يقلل الكيوي من تخثر الدم . وجدت دراسة من جامعة أوسلو أن تناول 2 إلى 3 حبات كيوي يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر تجلط الدم. كما وجد أنها تقلل من كمية الدهون في الدم . قال الباحثون إن هذه التأثيرات كانت مشابهة لتلك الخاصة بجرعة يومية من الأسبرين لتحسين صحة القلب .

6. يحمي من فقدان البصر

يعد التنكس البقعي السبب الرئيسي لفقدان البصر ، وقد يساعد الكيوي في حماية عينيك منه. وجدت إحدى الدراسات أنه من خلال تناول ثلاث حصص من الفاكهة يوميًا ، كان الضمور البقعيانخفض بنسبة 36 في المئة. مصدر موثوقيُعتقد أن المستويات العالية من الزياكسانثين واللوتين في الكيوي تساهم في هذا التأثير.