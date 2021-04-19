حملة إشغالات مكبرة بجنوب الأقصر

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة إسنا.



وأسفرت مجهودات الحملة عن رفع الباعة الجائلين بشارع أحمد عرابي والشوارع الجانبية ومنطقة السنترال القديم ومنطقة السيدة زينب بمدينة إسنا وخلال الحملة تم تحرير عدد ٢٠ محضر إشغال طريق وعدد ١٥ محضر بائع متجول وعدد ٥ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٥٥ إزالة إدارية، وتحرير ٢٠ محضر مضبوطات متنوعة، وتحرير ٢ محضر شيشة و٥ مضبوطات شيشة.

وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.



وخلال الحملة، أكد "أبو العزايم" ان الحملة التي تمت اليوم بمركز اسنا نالت رضا المواطنين وحققت الانضباط بالشارع مؤكدا على استمرار الحملة يوميا بكافة شوارع المحافظة.



وشارك في الحملة كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، واللواء مساعد محمد المراكبي نائب مدير الامن للوحدات، والعميد محمد عايد مأمور مركز شرطة إسنا والمقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث ادارة المرافق بالأقصر ، والنقيب محمد سيد محمد.