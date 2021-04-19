حملة إشغالات مكبرة بجنوب الأقصر
قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة إسنا.
وأسفرت مجهودات الحملة عن رفع الباعة الجائلين بشارع أحمد عرابي والشوارع الجانبية ومنطقة السنترال القديم ومنطقة السيدة زينب بمدينة إسنا وخلال الحملة تم تحرير عدد ٢٠ محضر إشغال طريق وعدد ١٥ محضر بائع متجول وعدد ٥ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٥٥ إزالة إدارية، وتحرير ٢٠ محضر مضبوطات متنوعة، وتحرير ٢ محضر شيشة و٥ مضبوطات شيشة.
وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وخلال الحملة، أكد "أبو العزايم" ان الحملة التي تمت اليوم بمركز اسنا نالت رضا المواطنين وحققت الانضباط بالشارع مؤكدا على استمرار الحملة يوميا بكافة شوارع المحافظة.
وشارك في الحملة كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، واللواء مساعد محمد المراكبي نائب مدير الامن للوحدات، والعميد محمد عايد مأمور مركز شرطة إسنا والمقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث ادارة المرافق بالأقصر ، والنقيب محمد سيد محمد.