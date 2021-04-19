7 طرق للتخلص من الشعور بحرقان المعدة فى رمضان

تشعر بالحرقان في المعدة عندما تستهلك شيئًا حارًا أو زيتيًا هو التهاب في المعدة . ويحدث ذلك عندما تبدأ بطانة المعدة في التآكل.

لكننا نحتاج أيضًا إلى الالتهاب للبقاء على قيد الحياة ، كما عرض مارك هايمان ، المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز وطبيب الأسرة.

تحدث مشكلة حرقان المعدة فى رمضان عندما يخرج هذا النظام الدفاعي عن نطاق السيطرة حيث أن جيش المتمردين عازم على تدمير بلده.

وأوضح على موقع إنستجرام أن معظم الناس على دراية بفرط الاستجابات المناعية والكثير من الالتهابات في الحالات الشائعة مثل الحساسية والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية أو الربو.

لكن الالتهاب هو أيضًا أصل جميع الأمراض المزمنة مثل الخرف والسرطان والتوحد أو أمراض القلب المختلفة والسمنة. لحل هذه مشكلة المعدة ، نحتاج أولاً إلى فهم أسباب ذلك.

7 طرق فعالة للغاية للتخلص من حرقان المعدة

تناول الأطعمة الغنية بالألياف ويفضل اتباع نظام غذائي نباتي يكون بطبيعته "مضادًا للالتهابات"



ثانيًا ، تناول الدهون الصحية التي يمكن الحصول عليها من "زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو ودهون أوميغا 3 من الأسماك الصغيرة مثل السردين والرنجة والسمور والسلمون البري".



بعد ذلك ، تمرن. مارس رياضة المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل أو الجري في جدولك كل يوم. ⁣⁣



"تعلم كيفية الاسترخاء بنشاط لإشراك العصب المبهم ، وهو العصب القوي الذي يريح جسمك بالكامل ويقلل من الالتهاب ، عن طريق ممارسة اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق أو حتى الاستحمام بماء ساخن."



تتبع الحساسية الغذائية الخاصة بك. إذا كان أحد العناصر لا يتناسب معك جيدًا ، فتوقف ببساطة عن استهلاكه حتى لاتعاني من التهاب فى المعدة .



تناول البروبيوتيك للحفاظ على صحة أمعائك. هذا يساعد بشكل كبير في تقليل التهاب المعدة



أخيرًا ، لا تنسي "تناول مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات متعددة ومعادن تساعد في تقليل الالتهاب".