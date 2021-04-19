عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: تصريح رئيس وزراء إثيوبيا حول سد النهضة استفزازي ومخالف لإعلان مبادئ الخرطوم

صدى البلد

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول سد النهضة بأنه استفزازى ولايحمل أي جديد ومخالف لإعلان مبادئ الخرطوم الصادر فى مارس 2015 حول ضرورة الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء.

 

الموقف الإثيوبي

 وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم موقف رئيس وزراء إثيوبيا فيه مخالفات صارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية المنظمة لإدارة الموارد المائية بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية كحالة نهر النيل مؤكداً أن العالم كله يعلم ويعى جيداً المواقف المصرية التى تتفق مع الأعراف والقوانين الدولية التى تؤكد الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل وأنها ضد المساس بهذه الحقوق الثابتة.

 

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن استمرار الموقف الإثيوبي على جموده وتعنته هو من قبيل تهديد الأمن والسلم الدوليين مما يستدعي تدخل الشركاء الدوليين والأشقاء العرب والأفارقة لمزيد من الضغط علي الموقف الإثيوبي للامتثال لقواعد القانون الدولي، والتوصل للاتفاق القانوني المنشود الذي يكفل مصلحة الجميع معرباً عن ثقته التامة فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى فى الحفاظ التام على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل. 

رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم الموارد المائية الموقف الإثيوبي تهديد الأمن

ترشيحاتنا

التعليم: طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" يؤدون امتحانا تجريبيا واحدا ..وهذا موعده

السيسي يصدق علي إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

حقيقة إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الثانوية العامة بالاختبارات التجريبية

وفد نقل النواب يزور مصابي حادث قطار طوخ.. ويطالب بمحاسبة المقصرين

إعلان نتيجة أول بروفة امتحانات الثانوية العامة بالأرقام .. الخميس

بتصميم جذاب.. شاهد سيارة هيونداي i20 الجديدة من الداخل والخارج| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

اتحاد الكرة يكافئ حكام القمة بعد العرض المشرف والانتصار للصافرة المصرية

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

الأردن: بيان عاجل من الحكومة حول أزمة المياه

كان الله في عون موسيماني.. شوبير يعلن غياب لاعبين جديدين عن الأهلي

عودة فتحي وأوناجم.. أول مطالب كارتيرون عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 127

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ