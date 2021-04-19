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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة الصباحى : لا بد من الحوار الصحي بين الزوج والزوجة ولا يتدخل فيه طرف ثالث

هبة الصباحى
هبة الصباحى

قالت هبة الصباحى، استشاري علوم سلوكية وأسرية، إن السيدات بشكل عام يكون عليهم ضغط وعبء كبير جدا فى شهر رمضان، لافتة إلى أن مهام المطبخ وأعماله تكون مسئوليتها الأولى.

 

وأضافت "الصباحي"، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن كل أهداف المرأة فى شهر رمضان هو ملء الثلاجة، وإرضاء جميع الأطراف.

 

وأشارت  استشارية علوم سلوكية وأسرية، إلى أن المرأة تنسى أن ترضي نفسها وسط الضغط والحمل التى تعيش فيه، موضحة أن معظم مشاكل الاستشارات الاسرية تأتى بقرار الانفصال من الطرفين فى شهر رمضان.

 

وتابعت  استشارى علوم سلوكية وأسرية، أنه لا بد وأن يكون هناك حوار صحي بين الزوج والزوجة ولا يتدخل فيه طرف ثالث، مؤكدة أن الأم لا بد وأن تتحكم فى إدارة العلاقة بينها وبين كل أطراف البيت.

 

وأكدت  استشارى علوم سلوكية وأسرية، أن كل سيدة لا بد وأن يكون لديها أهداف خاصة بها ولا تنسى نفسها وسط تحضير وجبات السحور والإفطار وتنظيف المنزل.

اخبار توك شو هبه الصباحى

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