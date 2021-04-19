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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للمرة الثانية خلال ساعات.. بيتكوين تشهد أكبر انخفاض لها بنسبة 15 %

بيتكوين تشهد أكبر
بيتكوين تشهد أكبر انخفاض لها ب 15 %

انخفضت العملة المشفرة Bitcoin بيتكوين، للمرة الثانية على التوالى فى أكبر انخفاض لها منذ شهور، حيث فقدت 4 % من قيمتها خلال ساعات، وذلك بعدما شهدت انخفاضا كبيرا بنحو 11 % ، لتخفض بشكل اجمالى حوالى 15 % وهو أمر لم تشهده العملة منذ ارتفاعها بشكل قياسي منذ فترة كبيرة. 

 

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن التراجع الذى شهدته البيتكوين يرجع إلى عدد من الإجراءات التى من المفترض أن تتخذها بعض الحكومات ومنها حكومة الولايات المتحدة حيث ستقوم وزارة الخزانة فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات غسيل الأموال. 


وعلى الرغم من أن عملة بيتكوين المشفرة قد شهدت مجدها فى العام الماضى 2020 بسبب استثمار عدد كبير فيها من الشركات مثل تسلا للسيارات الكهربية والمملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك ، إلا أنها تواجه تشديات كبيرة فى العام الحالى 2021 . 


ومن الممكن أن تدفع الإجراءات والتشديدات القانونية على بيتكوين وباقى العملات المشفرة والعملات الرقمية، إلى انخفاض متواصل لهذه العملات وعدم تحقيق مبالغ خيالية كالسابق. 


وكانت عملة بيتكوين المشفرة قد وصلت إلى مستوى قياسي حيث كانت قد بلغت أكثر من 64 ألف دولار أمريكى، خلال شهر فبراير، حيث يشهد شهر أبريل الحالى انخفاضا كبيرا لها،على الرغم من أن بعض الدول مثل كندا تحاول تقنين العملة حيث كانت قد أنشات أول صندوق تداول لها فى البورصة.   
 

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