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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. قرار عاجل لرئيس الوزراء البريطاني بشأن زيارته للهند

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

ألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،زيارة كانت مقررة إلى الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.

وقال مكتب جونسون في بيان، إن رئيس الوزراء البريطاني، قرر اليوم الاثنين، إلغاء رحلة كانت مقررة إلى الهند، الأسبوع المقبل، بسبب الوضع الحالي لوباء كورونا بها.

كما أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بيانا جاء فيه أنه "في ضوء وضع كورونا بالهند، تقرر بالاتفاق المتبادل إلغاء زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبوع المقبل".

وأضافت: "سيعقد الجانبان اجتماعا افتراضيا في الأيام المقبلة لإطلاق خطط لتعزيز العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة ".

وسجلت الهند 273 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 15 مليونا و61 ألفا و919 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و619 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 178 ألفا و769 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 144 ألفا و178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و953 ألفا و821 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و929 ألفا و329 شخصا.

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