نقل المعارض الروسي نافالني إلى المستشفى بسبب تدهور صحته

أعلنت إدارة السجون الروسية، اليوم الإثنين، نقل المعارض الروسي المضرب عن الطعام، أليكسي نافالني، إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت إدارة السجوان الروسية، إن نافالني المضرب عن الطعام وافق على تناول الفيتامينات، وسط تكهنات بإمكانية وفاته بسبب مرضه.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد اليوم الاثنين، أن بروكسل تعتبر روسيا مسؤولة عن وضع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الصحي.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” إن “ الاتحاد الأوروبي يعتبر روسيا مسؤولة عن وضع نافالني الصحي”.

وكان مقرب نافالني صرح بأنه لا يوجد أي توقعات بأخبار جيدة عن صحة الأخير اليوم، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة أسابيع، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان طبيب روسي، أكد في وقت سابق، أن أليكسي نافالني قد "يموت في أي لحظة" بسبب الفشل الكلوي التدريجي الناجم عن الإضراب المستمر عن الطعام داخل السجن.

وكتب ياروسلاف أشيخمين، الطبيب الروسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نتائج الاختبار التي قدمتها عائلة نافالني أشارت إلى مشاكل صحية خطيرة مع الشخصية السياسية الروسية المعارضة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم، وفق ما نقلته "ذا هيل".