فعاليات فنية وأدبية.. ثقافة الغربية تحتفل بشهر رمضان

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية إقامة الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في اطار احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، حيث أكد الشيخ محمد حسني عمار الإمام والخطيب أن هناك الكثير من الأمور التي يجب على المسلم مراعاتها في استقبال الشهر المعظم، مشيرا الى أن من أهمها النية الصادقة حيث أن الأعمال عند الله بالنيات، وتابع "عمار" حديثه خلال محاضرة "أونلاين" لبيت ثقافة كفر الزيات، بذكر كيفية الاقتداء بالنبي (ص) في رمضان، بكثرة الصدقات، والدعاء، والتحلي بالكلام الطيب، والابتعاد عن العادات الضارة.

تسابق أطفال بيوت ثقافة "الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة سمنود، وزفتى، ودلبشان" في التعبير عن مظاهر المصريين للاحتفال بشهر رمضان، وذلك خلال ورش فنية، أعقبها معرض، تضمن باقة من اللوحات الفنية لفانوس رمضان، فيما أظهرت لوحات أخرى الكنافة، وبائع الفول، وتجمع العائلات، كأحد أهم مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك.