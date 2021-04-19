ضبط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول.

وبمواجهتهما،اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والتحرك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



