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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد نقل النواب يزور مصابي حادث قطار طوخ.. ويطالب بمحاسبة المقصرين

وفد نقل النواب يزور
وفد نقل النواب يزور المصابين

قام وفد اللجنة البرلمانية المصغرة  المشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب خالد عبد المولي، والنائب ايمن عتمان بزيارة مصابي  حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949  المنصورة- القاهرة بمستشفي بنها والبالغ عددهم 27 مصابا ومستشفى التأمين الصحي والبالغ عددهم 22 مصابا للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة  والاستماع  لهم للوقوف ملابسات الحادث.


وأكد النائب خالد عبد المولى رئيس اللجنة المصغرة من لجنة النقل والمواصلات أنه  تم جمع جميع المعلومات عن انقلاب قطار المنصورة سيتم  كتابة تقرير مفصل بشأن الحادث
بعد الذهاب إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال آخر عربة قطار في ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد لتسيير حركة  سير القطارات.


وقال في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة المصغرة التقت نواب القليوبية، وقيادات وزارة النقل والصحة بالمحافظة  لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي وأمين محافظة القليوبية والنائب أحمد بدوي نائب الدائرة ورئيس لجنة الاتصالات، النائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدي سيف والنائب أسامة فتحي والنائب عزيز  للوقوف على أسباب الحادث.


وطالب النائب خالد عبد المولى بضرورة محاسبة المسؤولين والمتسببين في وقوع الحادث قائلاً "إن النيابة العامة تباشر التحقيقات.

مجلس النواب السكة الحديد النيابة العامة وزارة النقل لجنة النقل والمواصلات

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