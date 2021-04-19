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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز تكنولوجيا متنقلة تقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمنيا

سيارة تكنولوجيا متنقلة
سيارة تكنولوجيا متنقلة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، السيارة المتنقلة، التي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاماً لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وذلك بحضور محمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة.

قال المحافظ، إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادي والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

أكد المحافظ، أنه سيتم وضع خطة حول أماكن، وتوقيتات تمركز المركز التكنولوجي المتنقل، وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى سمالوط النموذجي، حيث تابع المحافظ مدى جاهزية المستشفى، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ، وتضم المستشفى 11 سرير رعاية وقسم داخلي به 8 آسرة  

كما اطمئن المحافظ خلال جولته التفقدية على توافر البدل الوقائية للأطقم الطبية، كما تابع المحافظ المركز الخاص بلقاح فيروس كورونا ، ووجه بالتيسير على المواطنين وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم.

كما تفقد محافظ المنيا وحدة الخدمات المركزية ومخازن الادوية وغرف التعقيم والاشعة والاستقبال والمسار المخصص لحالات العزل .

والتقى المحافظ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ووجه لهم الشكر والتحية، على ما يبذلوه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى.

واطمئن المحافظ على سير العمل بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، حيث أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة استمرار العمل في المستشفى من خلال تقديم كافة الخدمات منها الغسيل الكلوي والحضانات ورعاية الأطفال، مؤكدا أن الفرق الطبية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين خلال فترة تلقي العلاج، وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد خير دليل على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

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المنيا تكنولوجيا المراكز التكنولوجية الخدمات الحكومية خدمات المواطنين

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