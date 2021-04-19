سقوط لصين سرقا توك توك بالإكراه في الخليفة

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مركبة توك توك بالإكراه .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر " مصاب بجرح طعنى" .

بالإنتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية ، مما أدى لحدوث إصابته والاستيلاء منه على مركبة التوك توك ، ومبلغ مالى، وهاتفه المحمول كرها ًعنه ولاذا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم ، تم ضبطهما ، حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



