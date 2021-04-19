القبض علي لص سرق مجوهرات من شقة بمصر القديمة

اقتحم لص شقة بمصر القديمة وتمكن من سرقة مشغولات ذهبية ولاذ بالهرب إلي أن تم تحديده وضبطه .

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شخص ، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية ومبلغ مالى وساعة من داخلها.

بالانتقال تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضُبط بحوزته مفك حديدى- سلاح أبيض "مطواة" .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه .

كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكهم" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.