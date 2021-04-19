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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الثانوية العامة بالاختبارات التجريبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية .

وقال المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة ما تداول حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية .


وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


وفي إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التمويني، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

المركز الاعلامي مجلس الوزراء نفي الوزراء الشهادة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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