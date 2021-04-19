"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول في مسابقة الشتاء للتربية الموسيقية

محافظة دمياط

أعلن"عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، فوز فريق طلاب مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الشتاء للتربية الموسيقية.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته بهذا الفوز الذي يظهر تفوق طلاب المحافظة في جميع الأنشطة والمجالات المختلفة.

وهنأ "عثمان" الطلاب منة الله سامي العزب و محمد هاني زغلول من مدرسة اللغات الرسمية الثانوية بإدارة دمياط التعليمية



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كما هنأ "وكيل الوزارة" الطلاب منة الله مسعد كيوان مدرسة النيل الإعدادية ونورهان فوزي أبو سمرة مدرسة اللوزي الثانوية بإدارة دمياط التعليمية، والطلاب شريف ياسر و محمد نادر مدرسة شجرة الدر بإدارة فارسكور التعليمية ، وعبد الرحمن العتر مدرسة كفر سليمان البحري بإدارة كفر سعد التعليمية، وشهد هاني زغلول مدرسة اللغات الرسمية الثانوية بإدارة دمياط التعليمية، ومحمد السعداوي مدرسة عزبة البرج الإعدادية بإدارة عزبة البرج التعليمية.

وتقدم "وكيل الوزارة" بالشكر والتقدير ليحيى توما مدير عام الخدمات التربوية ولتوجيه عام التربية الموسيقية بقيادة سونيا المسلماني ومدربي الطلاب ولكل من ساهم في حصاد هذا المركز، خاصة في ظل الظروف الحالية.