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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمعرفة آثار التغير المناخى فى أى مكان.. Google Earth يتيح ميزة الفاصل الزمني

Google Earth يتيح
Google Earth يتيح ميزة الفاصل الزمنى

أضاف تطبيق Google Earth من شركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة بالفيديو، وهى ميزة Timelapse أو الفاصل الزمنى  لإظهار الآثار الناتجة عن التغير المناخى وتأثيرها على الأنهار الجليدية والشواطئ والغابات وأماكن أخرى حول العالم، وذلك عبر أى مكان موجود فى العالم.

 

وبحسب موقع  Live Mint الميزة الجديدة فى تطبيق Google Earth تعتمد على ما يقرب من أربعة عقود من صور الأقمار الصناعية، التى التقطتها عدد من وكالات الفضاء أبرزها وكالة ناسا ، وذلك لمساعدة المستخدمين على إدراك تاثير التغير المناخى على العالم. 

 

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وتعتبر ميزة Timelapse أو الفاصل الزمنى على تطبيق Google Earth هى أكبر وأهم تحديث على التطبيق منذ 5 سنوات، كما أنه من السهل للغي استخدام الميزة على تطبيق Google Earth المجانى. 


وتركز صور ميزة أداة الفاصل الزمنى Google Earth  في الغالب على ذوبان الأنهار الجليدية والتى لم تكن متاحة على نطاق واسع قبل ذلك ، حيث تتيح الميزة صورة أكثر واقعية لما فعله التغير المناخى فى العالم. 


وسيكون المستخدمون قادرين على رؤية عرض تقديمي بفاصل زمني تقريبًا في أي مكان يريدون البحث فيه، حيث  تتضمن الميزة أيضًا وضع سرد للقصص، حيث  يسلط الضوء على 800 مكان مختلف على الكوكب بتنسيقات ثنائية وثلاثية الأبعاد. 


وستتوفر مقاطع الفيديو أيضًا على موقع يوتيوب، كما تشمل الميزة صورا من عام 1984 إلى العام الماضى 2020 والتى قدمتها وكالة ناسا والمسح الجيولوجي الأمريكي، بالإضافة إلى مساعدة من  جامعة كارنيجي ميلون.

Google Earth ميزة الفاصل الزمنى التغير المناخي ميزة Timelapse جوجل

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