محافظة دمياط
محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير شارع الثورة بكفر سعد
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية بمدينة كفر سعد صباح اليوم الاثنين بمرافقة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و
أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد..
و تابعت "المحافظ" الأعمال التى يجريها جهاز الساحل الشمالي الأوسط لتنفيذ مشروع تطوير وتنسيق حضارى متكامل بشارع الثورة بالمدينة، بما يشمله من رفع كفاءة الجزيرة الوسطى و أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وانشاء أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي والرصف بالأسفلت..
و اطلعت "محافظ دمياط" على مستجدات الموقف الخاص بمخطط التطوير وتخطيط الدورانات بطول الشارع بما يحقق السيولة المرورية، كما وجهت بمخاطبة قطاع الكهرباء لاستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة و احلال كابلات الكهرباء، وتنفيذ جميع العمليات المدرجة بالمشروع طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والجدول الزمنى المحدد