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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 750 كيلوجرام من خام الذهب في حملة بأسوان

جهاز التنقيب عن الذهب
جهاز التنقيب عن الذهب

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين تنفيذ حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط متهم ، وسيارة ، علاوة على ضبط (15) جوال من أحجار الكوارتز والتى تزن نحو 750 كيلو جرام .

 وكان قد استدعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه، إضافة إلى رؤساء الأحياء ومسئولى شركات النظافة بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان من أجل الوقوف على أوجه وأسباب القصور في منظومة النظافة .

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخيرة لقيادات المحليات لتلافى كافة السلبيات الموجودة في الشارع الأسوانى حتى منتصف مايو القادم وسيتم التقييم العام لهم وخاصة الأداء في أعمال النظافة العامة والإشغالات وغيرها من المهام والتكليفات المنوطة لهم .

 وأوضح أشرف عطية أنه تم إعطاء مهلة 48 ساعة أمام شركات النظافة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية للوقوف على اختيار إحدى الشركات فقط للقيام بمسئولية أعمال النظافة العامة على مستوى أحياء مدينة أسوان أو قيام المحافظة بإنشاء شركة متخصصة في هذا القطاع يكون لها رؤية محددة وخطة عمل ومهام ثابتة يومياً .

وشدد عطية على ضرورة قيام مسئولي المحليات بالمرور الميدانى والتفاعل المباشر مع المواطنين لسرعة التعامل مع أي تراكمات للمخلفات من خلال التوزيع الأمثل لصناديق وحاويات القمامة، بجانب متابعة الصيانة الدورية للمعدات والسيارات للحد من الأعطال المتكررة ، إضافة إلى تطبيق قاعدة الثواب والعقاب على العاملين والمشرفين بهذه المنظومة .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية ليعمل الجميع في منظومة متكاملة بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة أسوان .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أن الأزمات لا تدار بشكل اجتهادى أو عشوائى، ولكن من خلال سرعة التدخل وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهتها ووضع الحلول الجذرية لها ، وهو الذى يستلزم وجود قاعدة بيانات بهذه الإمكانيات من سيارات ومعدات لأن ذلك مرتبط بحياة ومعيشة المواطنين اليومية .

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أسوان حملة الذهب الخارجين عن القانون اللواء

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