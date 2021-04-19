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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بنك الكويت الوطني – مصر يعلن عن إطلاق الخدمة المصرفية للشركات.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن إطلاق الخدمة المصرفية للشركات بإستخدام حلول "إس إيه بي" (SAP)، بالشراكة مع شركة إم.دي.إس إيه.بي، إحدى الشركات الرائدة في الحلول المصرفية من "إس إيه بى"، والمشهود لها بالخبرة الراسخة في تقديم الاستشارات المصرفية وتنفيذ الحلول المتخصصة. هذا وتعزز تلك التكنولوجيا المتطورة جهود البنك نحو إجراء التحول الرقمي للخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى بناء علاقة وثيقة مع عملائه من أجل مواكبة التطور في عصر الإقتصاد الرقمي.

 

وبالاعتماد على حلول "إس إيه بي" الرقمية للشركات، و التي تعمل على تعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال وتوفير الوقت والجهد للشركات، يتيح بنك الكويت الوطني – مصر لعدد من عملائه، سواء كانوا أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبرى، التحكم في التدفق النقدي إلكترونياً في عملياتهم اليومية، بدءاً من التحقق من الحسابات وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال بين الحسابات، فضلاً عن تيسير وتسريع العمليات التجارية".

 

وفي هذا الصدد، صرح عمرو الألفى – رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطني – مصر: "يفتخر بنك الكويت الوطني – مصر بالإعلان عن إطلاق خدماته المصرفية للشركات، وتأتي تلك الخطوة انطلاقاً من حرص البنك على تحسين تجربة عملائه إلكترونياً، مع الاستجابة لاحتياجاتهم المتنوعة.

 

وأضاف الألفي: "تماشياً مع استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر بشأن الاستثمار في الحلول التكنولوجية لتقديم أحدث الخدمات الرقمية للعملاء، تحالفنا مع شركة إم.دي.إس.إيه.بي للاستفادة من خبراتها المشهودة في تنفيذ حلول "إس إيه بي"، والتي طالما أكدتها من خلال الشراكة مع مجموعة بنك الكويت الوطني - مصر، لتنفيذ حلولها المصرفية وتقديم الدعم الفني المستمر للخدمات.".

 

من جانبه، عقب الأستاذ طوني أشقر، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لشركة إم.دي.إس إيه.بي، قائلاً: "أخذت شركة إم.دي.إس إيه.بي على عاتقها، بالشراكة مع بنك الكويت الوطني – مصر، تنفيذ الخدمة المصرفية للشركات، وهذا من خلال تطبيق حلول وتقنيات " إس إيه بي " المصرفية، والاعتماد على ما تقدمه من مزايا واسعة، وهو ما يتيح لبنك الكويت الوطني – مصر التواصل الذكي مع عملائه، وتقديم منتجاته وخدماته المبتكرة من خلال كافة القنوات".

 

وأضاف أشقر: "تتمتع شركة إم.دي.إس إيه.بي، الشريك الذهبي ل إس إيه بي ، بسمعة بارزة في تقديم الاستشارات بشأن مختلف حلول إس إيه بي وتنفيذها، حيث توفر خدماتها من خلال 10 مكاتب في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا ووسط أوروبا الشرقية، كما تتمتع الشركة بمعرفة ومهارات واسعة في تطبيق حلول " إس إيه بي " في قطاعات متنوعة، وهو ما مكنها من توفير الحلول التكنولوجية لأكثر من 400 شركة وهيئة حكومية على مدار أكثر من 25 عام".

الكويت الاقتصاد الرقمي الذهب الاستثمار التحول الرقمي

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