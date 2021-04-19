طرح البرومو الرسمي لفيلم فاست اند فيورس FAST & FURIOUS 9 .. فيديو

طرح البرومو الرسمي لفيلم فاست اند فيورس 9

قامت الشركة المسؤولة عن إنتاج سلسلة الأفلام الشهيرة عالميا فاست آند فيوريس fast and furious 9 بطرح البرومو الرسمي للفيلم بعد تأجيل الجزء التاسع لمدة عام كامل بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.



وكان من المفترض أن ينطلق فيلم فاست آند فيوريس 9 في شهر مايو للعام الجاري قبل أن تعلن الشركة علي حسابها الرسمي عن تأجيل طرحه لشهر أبريل من عام 2021.



وجاءت مخاوف الشركة من فشل الفيلم في جمع الإيرادات المهولة كما هو المعتاد لعزوف المشاهدين الدخول صالات السينما خوفا من تفشي الفيروس وأعلنت أيضا الشركة أن سلامة المشاهدين تقع ضمن أولوياتها.



يلعب فينسينت سينكلير، الابن الأوسط للممثل الأمريكي الشهير فان ديزل، شخصية والده "دومينيك توريتو"، وهو في سن صغيرة في الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب F9.



يعد هذا الدور هو الأول للابن الوحيد لفان ديزل الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، وأكد موقع فاريتي أن فينسينت صور مشاهده خلال عام 2019، قبل انتشار جائحة كورونا.

تدور قصة الفيلم بعد فرار سايفر، ويبحث عنها تورينو ( فين ديزل) ويضطر لمواجهة شقيقه الأصغر جاكوب الذي يجسد دوره ( جون سينا) وهو قاتل يعمل مع سايفر ويسعى جايكوب للثأر من شقيقه الأكبر.

الفيلم من إخراج جاستين لين، والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة، وانضم إليه عدد من الممثلين بما في ذلك فين ديزل، ميشيل رودريغيز، تيريز جيبسون.