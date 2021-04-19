مجلس الشعب السوري يتلقى طلبي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية



أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، اليوم /الإثنين/، أن المجلس تلقى إشعارين من المحكمة الدستورية العليا بتقدم عبدالله سلوم عبدالله ومحمد فراس ياسين رجوح بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك فقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ قد أعلن، أمس /الأحد/، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السوري اعتبارا من اليوم /الإثنين/، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي يوم /الأربعاء/ الموافق 28 أبريل.

