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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير القوى العاملة في الاجتماع الأسبوع مع كبار مسؤولي الوزارة

تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. بناء قواعد بيانات مكتملة لعمل وزارة القوى العاملة

صدى البلد

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة  الانتهاء من العمل تباعا لرقمنة كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة،، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية أخرى لتراخيص عمل الأجانب وغيرها ، والتعامل معها بشكل مختلف ونظرة جديدة. 

 

جاء ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير اسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وفى هذا الإطار وجه الوزير ، رؤساء الإدارات المركزية بعمل خطة عمل للفترة المقبلة تحدد فيها تكليفات وأسماء المكلفين بها ، وفق فترة زمنية محددة ، وذلك لمحاسبة المكلفين عن الأعمال التي توكل لكل منهم وفق الخطة الموضوعة .

 

وأوضح الوزير أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يتطلب إنهاء الأعمال التي تقوم بها المديريات والإدارات المركزية بالوزارة وفق الشكل الرقمي المخطط له ، وفق الفترة الزمنية التي حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية ، والتعاون مع الجهة المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وهي وزارة الاتصالات وطلب الدعم اللازم منها فى احتياجات الوزارة ومتطلباتها .

 

وشدد الوزير أنه يجب تفعيل القرار الذى أوكل للإدارات المركزية الإشراف الفنى على كافة أعمال المديريات فى الإدارات المناظرة لها فيها ، كما يجب العمل على حل المشاكل على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن والعمل تذليل العقبات التى تحول دون إنهاء الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة .

 

وطلب الوزير من كل إدارة مركزية عمل تصور واضح لأعمال الإدارة فيما يخص أعمال التحول الرقمي والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، وتحديد المهام اللازمة وكيفية الانتهاء منها ، وذلك لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي.

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القوى العاملة وزير القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان وزارة الإتصالات

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