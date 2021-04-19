اقتصاد الإمارات..سيولة أسواق المال ترتفع إلى 3.3 مليار درهم خلال جلستين

حافظت أسواق المال فى الإمارات على تماسكها لليوم الثاني على التوالي بدعم من استمرار تدفق السيولة إلى قاعة التداول والتي قفزت قيمتها إلى نحو 1.5 مليار درهم مما رفع من قيمة الصفقات المبرمة خلال جلستين إلى 3.3 مليار درهم.



وكان واضحا منذ بداية الجلسة أن أسواق المال فى الإمارات في طريقها للارتفاع وهو ما حدث فعلا في الساعة الأولى من عمر التعاملات، وسط استمرار الشراء المؤسسي على بعض الأسهم القيادية قبل ظهور عمليات جني الأرباح الطبيعية التي عادت بالمؤشرات إلى مستوياتها السابقة تقريبا.



واوضحت حركة أسواق المال فى الإمارات أغلاق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6102 نقطة في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2632 نقطة وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.



وارتفع سهم الدار إلى 3.65 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 267 مليون درهم، فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 89.5 درهم، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 474 مليون درهم، كما ارتفع سهم أبوظبي لبناء السفن إلى 2.07 درهم بالإضافة إلى مصرف الشارقة الإسلامي الصاعد إلى مستوى 1.36 درهم.



وكانت جلسة اليوم شهدت التداول على نحو 266 مليون سهم نفذت من خلال 5427 صفقة بحسب الأرقام الصادرة عن السوق في ختام التعاملات.



