وزير التموين يوجه بتوفير احتياجات منافذ صرف السلع التموينية بجودة عالية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف علي منظومة الدعم بالمخازن مؤكدا أن كل إحتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية متوفرة بــ 1500 مخزن تنتشر بمحافظات الجمهورية، هذا وقد تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرير من رئيسا شركتي الجملة حول ما تم صرفة من سلع المنظومة التموينية، واشار التقرير الوارد من شركتي الجملة ان نسب صرف السلع علي منظومة الدعم بلغ 66%، كما اكد التقرير انه يتم صرف اكثر من 5 ألاف طن سكر يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة خاصاً في شهر رمضان، وأشار التقرير الي ضخ ما يزيد عن 3 ألاف طن زيت طعام، واكثر من ألف طن للارز، وألف طن بالنسبة للمكرونة.

وأضاف التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التي يصل عددها الي 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة .

هذا وقد أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير ان الدكتور علي المصيلحي، يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع في المنظومة،مشيرا الي ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، هي متابعة السلع وجودتها قبل صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد كمال أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي هي تسيير حملات خلال شهر رمضان لضمان وصول السلع الي المواطنين بجودة عالية ولضمان توافر كل احتياجات المواطن من سلع منظومة الدعم.