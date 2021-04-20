ملخص الحلقات رقم 7 من مسلسلات رمضان 2021

يستعرض موقع صدى البلد الحلقات رقم 7 من مسلسلات رمضان في الأسطر التالية، بعد مرور حوالي أسبوع على بدء عرضها ونالت معظمها إشادات إيجابية من الجمهور والنقاد.

ملوك الجدعنة الحلقة 7

وقع خلاف كبير بين فاتن حرفوش وسرية بعدما طلبت منه التقدم لخطبتها بناء على نصيحة شقيقتها، وقابل ردها بعصبية شديدة لاختيارها توقيت غير مناسب للتصميم على هذا الأمر في ظل أزماته المادية والحوادث التي يتعرض لها.

يضطر سرية وسفينة إلى التفكير في بيع السيارة التي يعملان عليها لسد الديون والأقساط، بعدما قدم عنتر البلطجي وصلات الأمانة إلى النيابة، لكنهما قررا الذهاب لمقابلة زاهي العتال.

انتهت الحلقة الماضية على محاولة سعيد شقيقة سرية الانتحار، لكن سفينة أنقذه بعدما تراجع عن القرار الذي اتخذه في لحظة غضب.

واجهت بسنت والدتها وردة التي تسببت لها في فضيحة بالحارة بعدما علمت والدة سعيد بعلاقته معها، لكن والدتها ترفض النصح وألمحت إلى أنها على علم بعلاقات ابنتها، في الوقت الذي يحاول فيه زوج نجلاء العودة إليها فترفض.

بنت السلطان الحلقة 7

قرر المعلم حمو الذي يقوم بدوره باسم سمرة التوبة عن تجارة المخدرات في الحلقة 7 من مسلسل بنت السلطان ، بعد وفاة حبيبته السابقة عزة القباري.

ظهر الفنان صلاح عبد الله في الحلقة 7 من بنت السلطان في دور المعلم الكبير الذي يعمل حمو لصالحه، ويرفض توبة الأخير عن العمل في تجارة المخدرات بعدما طلب منه أن يحل محل المعلم سلطان بعد وفاته.

اقتحت ندى موسى سكرتيرة أحمد مجدي مزرعته التي تختبيء بها بنت السلطان، واصطحبتها إلى الفندق لإبعادها عن حسام الذي وقعت في غرامه، وهددتها بموتها في حالة اقترابها منه مرة أخرى.

علمت زوجة حمو بزواجه من بنت السلطان بعدما شاهدت قسيمة الزواج في الجاكيت الخاص به، لكنها فضلت عدم الحديث معه حتى لا يطلقها مرة أخرى.

قررت غادة السكرتيرة التواصل مع شقيق زوج منار المقتول لإرشاده على مكان عزة القباري في الفندق الذي تقيم به، للتخلص منها.

ضل راجل الحلقة 7

واجه كابتن جلال أهل الحارة بعدما أبلغهم زوج شقيقته بحقيقة ما حدث مع شهد، في الحلقة 7 من مسلسل ضل راجل ، ومحاولتهم السخرية منه ومن ابنته ما تسبب في إثارة غضبه.

اعتدى كابتن جلال بالضرب على والد المحامي بعد ترديده كلمات سيئة في حقه وابنته، وواجههم بعنف موضحا أنه كان متوقعا أن يساندونه في حادث ابنته، قبل أن ينولوا منها.

تمكنت الطبيبة ملك من علاج شهد بعد محاولتها الانتحار الحلقة الماضية، فيما حاول أقنع الضابط والد شهد بضرورة التقدم ببلاغ إلى النيابة للنيل من مرتكب حادث ابنته.

ظهر في الحلقة 7 من ضل راجل عدد أكبر من الشباب المتورطين في حادث شهد منهم ميدو عادل ومحمد إبراهيم يسري وفتاة تسمى غادة أبلغت نادين والد شهد بأنها العقل المدبر وراء حادث شهد.

واجه كابتن جلال غادة بعدما توصل إلى مكان تواجدها، ليجدها مع الشاب الذي تشاجر معه واعتدى على والد شهد في وقت سابق.

مسلسل نجيب زاهي زركش 7

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل نجيب زاهي زركش، بإغماء يحيي الفخراني وهو مسافر، وعلى الفور يأخذه محمد محمود الى المستشفى،وهناك يتعرف "يحيي" على مجموعة من المرضى ويجلسوا سويا ويبدأ كل واحد منهم في حكاية قصته ومايتمناه في الحياه.

وفي الصباح يموت أحد الاشخاص الذي كان يجلس معهم نجيب في المستشفى، وبعدها يقرر الغاء سفره، ويغود الي غرفة شفيقة ليبحث بداخلها عن اى ورقة تثبت ان الثلاثة اولادها. وقرر ان يعيد البحث عن الاولاد ويقوم بتحليل DNA.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.

مسلسل ضد الكسر7

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل ضد الكسر بقيام مصطفي درويش" صلاح" بمفاجأة تارا عماد شقيقة نيللي كريم "سلمي" وظهوره له أمام المستشفى ؛ حيث سألها عن حاله سلمي في الوقت الذي شكت فيه أن يكون له دور في محاولة قتلها كما أبلغته ان الشركة تبحث عنه .

ومع تتابع الأحداث تمكن رئيس المباحث من معرفة الرسائل التي توجد على موبايل محمد فراج" كريم" حيث وجد أن هناك العديد من الرسائل التي تبلغه أم سلمى تخونه .. لذا بدأ رئيس المباحث يشك ان هناك علاقة بين سلمي وصلاح وقام كريم بكشفها لذلك حاول قتل سلمى.

وفاجأ صلاح الجميع اذ تواجد في القسم وطلب مقابله رئيس المباحث؛ حيث سألها عن سبب وجوده في المنزل عن سلمي .

ليرد انه كان مع "ملك " اخت سلمي في ذلك الوقت ؛ وانها حامل منه وذهب لسلمي لكي يحصل على ابنه .

وفي خلال الحلقة يبدا رئيس المباحث بالشك في محمد فراج ويقوم بالقبض عليه .

وتنتهي الحلقة على مشهد نيللي كريم في المستشفى ويبدو انها ستبدأ تفوق من الغيبوبة .

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب، وينافس بقوة ضمن مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل نسل الاغراب 7

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل نسل الاغراب بمقابله أمير كرارة " غفران الغريب " لأحمد السقا " عساف الغريب " وذلك في منزل عساف .

ويرصد صدى البلد أبرز أحداث الحلقة السابعة من المسلسل :

-غفران يمهل عساف 24 ساعة لإعادة والدته وإلا سيقتله

_ السقا يتفق مع الغجر ضد غفران الغريب

_ جليله تقابل عساف الغريب وتخبره برفضها مقابلته مرة اخرى وان غفران يريد قتله .

_ عساف يحصل على ١٨ مليون جنيه من الغجر من أجل دفعهم للشخص الذي يمتلك أم غفران الغريب .

_ قيام عساف بدفع المبلغ ؛ وبعد ان رأى والده امير كرارة قام بقتل من كان يساومه عليها .

_ تنتهي الحلقة بمقابله عساف للغجر وهم يسالونه عن مكان والده امير كرارة .

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

مسلسل اللي مالوش كبير7

بدأت أحداث الحلقة ٧ من مسلسل اللي مالوش كبير بقيام الذهبي ( خالد سرحان ) باخبار قدرية ( دينا فؤاد ) زوجة الخديوي ( أحمد العوضي ) أن هناك إمرأة أخري تعيش معه داخل مزرعته ويحثها على الذهاب للمزرعة لكشف خداع زوجها .

ثم تقوم غزل ( ياسمين عبد العزيز ) بالحديث مع الخديوي في غرفتها عما يمكن أن يحدث معهما وكانت تأكل بنهم شديد ، ثم تترك غرفتها رغم أنه طلب منها المكوث بداخها وتجد قطة صغيرة فتلعب معها .

أثناء ذلك يحدث حريق كبير داخل المزرعة فيقرر رجالة الخديوي ترك اماكن حراستهم لإطفاء الحريق ، وينط أثنين من بلطجية الذهبي لخطف غزل وبالفعل يتحركون بها داخل سيارة .

ومع ذلك يستطع الخديوي انقاذ غزل من أيدي البلطجية وخطفهم وإعادتها مرة أخري للمزرعة ، ويقوم بإصابتها بضربها بالرأس ، ويحدث بينهم خناقة كبيرة فهو يقوم بالزعيق لها وهى ترفض ذلك حتى يخبرها انه يحبها .

ويكتشف عابد تيمور ( خالد الصاوي ) أن من قام بتأجيرهم لم يستطيعوا خطف زوجته ، كما يعلم الذهبي أن أعوان أبو خاطر فشلوا في الحصول على مراده ليكون هناك خلافا جديدا سيقع فيما بينهم .

ويبدأ الخديوي خطته لخطف حسن أبو خاطر الذي تعاون مع الذهبي لخطف غزل ويطلب من أخيه أن يقوم بذلك ويساعده الخديوي على ذلك .

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي، وهو من أنجح مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل النمر 7

شهدت احداث الحلقة ٧ من مسلسل النمر للفنان محمد إمام والذى يخوض به المارثون الرمضانى ٢٠٢١.

وضع "الشيمى" محمد رياض ١٠٠ الف جنيه لمن يعثر على "النمر" ويشك "الشيمى" محمد رياض فى "شمس الحلق" انها من سرقت الألماظ ويطلب من "نوح" محمد إمام التدخل والبحث فى شقة "شمس " ولكن "ملك" هنا الزاهد ترفض .

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

مسلسل لحم غزال 7

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال" بـ علم "صبحى" عمرو عبد الجليل بأن "غزال" غادة عبد الرازق و"شوق" مى سليم هما من قتلا "أبو نعسة "حمدى المرغنى.

وفوجئ "على مأمون" بتسمم حيوانات المزرعة الخاصة به، وإبلاغ الشرطة ولكنهم لم يصلوا لشيء. واتفق "سيد جلالة "و غزال" غادة عبد الرازق على بيع كمية جديدة من المخدرات.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق المارثون الرمضاني من خلال مسلسل "لحم غزال" تدور أحداث مسلسل فى إطار درامي شعبي.

مسلسل حرب أهلية7

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حرب أهلية انقاذ "مريم" لـ تمارا بعدما وجدتها ملقاة على الارض فى غرفتها. بينما تطلب "مريم" من ابنتها "تمارا" ان تسامحها وأن تبدأ من جديد.

وتنتهى الحلقة بمفاجأة اكتشاف "تمارا" خيانة "نادين" لوالدها مع "يوسف".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBCو CBCدراما.

مسلسل القاهرة كابول 7

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل القاهرة كابول عدد من الأحداث منها إعلان رمزى طارق لطفى - باعتباره زعيم تنظيم القاعدة باعلان مسؤوليتهم عن قتل المخرج - أحمد رزق - وسط ذهول من قبل صديقهما الإعلامى طارق كساب - فتحى عبد الوهاب -

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل قصر النيل 7

تصاعدت وتيرة المفاجآت في الحلقة السابعة من مسلسل قصر النيل، وذلك بعدما ذهبت كاميليا "دينا الشربيني" إلى شفة المقدم خالد نوح "أحمد مجدي" لتخبره أن نبيل السيوفي "نبيل عيسى" هو آخر من كان في غرفة منصور السيوفي "صبري فواز" قبل مقتله، وأنهما تناقشا حول سيدة تُدعي شهيرة وأن طفلها هو ابن منصور وأن عليه الاعتراف به وإعادة توزيع الثروة، بينما أنكر منصور القصة تمامًا، ولم يعترف بالأمر.

كما حاولت كاميليا شق الصف بين سعاد "ناردين فرج" وعايدة "ريهام عبد الغفور"، فبعد أن شاهدت شجارهما سويًا، قررت التقرّب من سعاد وتشجيعها على الرد ومواجهة تسلط عايدة، وفي الوقت نفسه تضغط دينا الشربيني على أخيها منير "عمرو السعيد" ليحصل على معلومات عن كنز السيوفي المفقود باستدراج عفاف "فاطمة عادل" لمعرفة حقيقة إخفاء والدها ممدوح "محمود البزاوي" للصناديق الذهبية.

وقد صدر قرار تأميم مصنع السيوفي كما هو متوقع، ولكن رفض ممدوح مجلس إدارة المصنع، ليُعين المقدم خالد نوح الإبن الأصغر لفهمي السيوفي "محمد حاتم" بدلًا منه وعلى الرغم من كونه شيوعي.

مسلسل لعبة نيوتن7

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب سنوات.

وجاءت أحداث الحلقة مشوقة؛ حيث قام بدر - سيد رجب - بالحديث مع حازم - محمد ممدوح - حول مشاركته فى مصنع نحل ، وأصر على ذلك رغم رفض الاخير للامر.

أما هنا - منى زكى - فقد تعرضت للتهديد بالقتل من قبل أحد الاشخاص مقابل ان يحصل على المخدرات من - آدم الشرقاوى - وقد فعلت ذلك الا ان الاخير قام بتهديدها فى حال عدم حصوله على الاموال مقابل هذا الامر حتى لا يتم قتله .