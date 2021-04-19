تموين سوهاج تحرر 1008 محاضر خبز ومطاحن وأسواق

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، عن تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى قرى ونجوع بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأوضح أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 1008 محاضر تموينيًة في مجالات مختلفة كان بيانها كالآتي:" 862 محضر في مجال المخابز والمطاحن، وفي مجال الأسواق حُرر 146 محضرًا".



وأضاف وكيل وزارة التموين في تصريح لـ"صدى البلد" أن ذلك خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري، موضحًا أنه تم تحرير 126 جنحة نقص وزن الخبز، و187 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و146 محضر عدم إعطاء بون صرف، و220 جنحة إنتاج خبز غير مُطابق للمواصفات.

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وكان قد تم تحرير 139 محضرًا تموينيًا يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته فقط، وجاء بيانهم كالآتي: "27 خبز ناقص وزن، و30 خبز غير مطابق للمواصفات، و8 تصرف، و2 توقف، 37 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و22 عدم إعطاء بون، ومحضر غلق أثناء مواعيد العمل، و10 سجلات، و3 محاضر متنوعة أخرى".

وفي مجال الأسواق تم تحرير خمسة محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، كما لم يتم يُحرر أي محضرًا في مجال المواد البترولية على مستوى محافظة سوهاج.



تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حده.