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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضي الكلى .. هؤلاء المسموح لهم بالصوم وروشتة لصيام آمن

صدى البلد

كشف الدكتور علي طه القرياتي أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب سوهاج ومدير مستشفى سوهاج الجامعي الأسبق، عن الفئات التي يمكنها الصوم من  أمراض الكلى، لافتا إلى أمراض الكلى المزمنة تنقسم إلى 5 مراحل، فيمكن للمرحلة الأولى والثانية الصوم حيث إن وظائف الكلى لديهم مرتفعة ارتفاعا طفيفا.

 

وأكد القرياتي، على أن الـ 3 مراحل الأخرى لا يمكن لهم الصوم، لأن الكلى في الصيف تحديدا يحتاج إلى شرب مياه بغزارة وهذا يتعارض مع الصيام، كما أن مريض الكلى الذي يقوم بعمل جلسات الغسيل الكلوي يمنع أيضا من الصوم.

 

وشدد الدكتور علي طه، على أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية حال صوم بعض الحالات، حيث تختلف كل حالة عن غيرها، ناصحا بتناول المياه بكثرة بجانب السوائل والعصائر الطبيعية، بداية من الإفطار تصل إلى 3 لترات يوميا حتى السحور، وكذا تجنب الأكلات المملحة والغنية بالبروتينات مثل اللحوم، وكذلك تجنب المأكولات الغنية بالدهون، وخصوصا مرضى القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

 

وأوضح القرياتي، أهمية التزام مريض الكلى بالأدوية التي يتناولها حسب إرشادات الطبيب، وإذا شعر أثناء الصوم بعطش شديد أو حالة إعياء يسمح له بالإفطار، ويجب مراجعة الطبيب فورا.

أمراض الغسيل الكلوى روشتة الصيام أمراض الكلي

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