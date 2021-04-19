مستجدات مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بـ دمياط

محافظة دمياط



أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بعدد من قرى مركز كفر سعد لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والمقرر تنفيذها بعدد ٢٨ قرية بكفر سعد.

رافق “عوض” خلال الجولة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و جيهان حسين مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية وممثل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ومنسق مشروعات حياة كريمة ..

تابعت "المحافظ" الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية تفتيش ثان و كذا عمليات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بطول ٢.٥ كم هنالك، إذ تم تنفيذ ما يقرب من ١٣٠ مترا، حيث من المقرر ربط محطة رفع صرف صحي تفتيش ثان بمحطة معالجة المحمدية..

وبذات القرية وخلال تجولها بها للوقوف على جميع الاحتياجات لإنشاء قرية نموذجية وفقاً لما يستهدفه المخطط، بحثت "محافظ دمياط" آليات إنشاء مجمع للمصالح يضم كافة الجهات الخدمية، وكذا رفع كفاءة مركزى طب الأسرة والشباب هنالك..

وواصلت "الدكتورة منال عوض" جولتها بمتابعة الأعمال النهائية بمدرسة رزق عوض النشار للتعليم الأساسي بقرية كفر شحاتة إذ تتكون من دور أرضي و٤ أدوار علوية بإجمالى ٣٢ فصلا دراسيا، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال بالمدرسة خلال شهر، كما تابعت أيضاً العمليات الإنشائية بالمدرسة الإعدادية بقرية دار السلام والتى تجرى على قدم وساق لإنشاء صرح تعليمى جديد وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بهذه المنشآت...

فيما وقد تفقدت "محافظ دمياط" مشروع توسعات المرحلة الثانية بمحطة مياه كفر سليمان بطاقة ١٢٠٠ل/ث بإجمالى ٢٤ مرشح، إذ يغطى المشروع احتياجات مركز ومدينة كفر سعد وبعض المناطق بمياه الشرب، كما سيتم الانتهاء من كافة الأعمال به خلال ثلاثة أشهر، وقامت أيضاً بالمرور على المشروع الذى تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذه لمد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بقرية اللوزى، إذ استمعت إلى شرح مفصل عن مراحل ومحاور التنفيذ..

وفى سياق متصل.. أكدت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة تضع هذا المشروع القومى العملاق على رأس الاولويات وفقاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، منوهة الى أنه يتم العمل طبقاً لخطة محددة بالتنسيق مع كافة الجهات، كما وجهت بالإسراع فى المعدلات التنفيذية لكافة الأعمال المدرجة بالمبادرة لتنفيذ قرى نموذجية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وقدرات البنية الأساسية.